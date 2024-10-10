Из-за банки пива: резонансное убийство подростка расследуют в Алматинской области

Конфликт начался в магазине, который арендует семья покойного. В магазин зашел парень за банкой пива, но не оплатил покупку и стал ругаться с продавцом. Тут вмешались Шерзат с дядей и стали просить его уйти. Однако тот, позвонил своим друзьям, которые вскоре подъехали к магазину с ножами и оружием на трех машинах. Завязалась массовая драка. К слову, среди нападавших были и девушки.

Всю страну за последние несколько дней потрясло зверское убийство 16-летнего парня в городе Талгар Алматинской области. Четвертого октября произошла драка, в результате которой подросток погиб от ножевого ранения, ещё два человека тяжело пострадали. По данным полиции, семь подозреваемых уже задержаны.

В начале октября группа молодых ребят, вооружённых ножами и ружьями, напала на Шерзата, его отца и дядю. Конфликт начался в магазине, который арендует семья покойного. Парень зашел за банкой пива, но не оплатил покупку и стал ругаться с продавцом. Тут вмешались Шерзат с дядей и стали просить его уйти. Однако тот, позвонил своим друзьям, которые вскоре подъехали к магазину на трех автомобилях. Завязалась массовая драка. К слову, среди нападавших были и девушки.

Мама Шерзата, которая буквально закрывала сына своим телом, рассказала, что его убивали у нее на глазах. Отец погибшего записал видеообращение к казахстанцам.

— Дело расследуется, нам помогают адвокаты. У меня просьба к народу: не поддавайтесь никаким призывам о митинге и кровопролитию. Этим могут воспользоваться мои враги. Я только требую справедливого суда. Пусть матери не плачут, пусть дети не умирают. Мой сын умер, я не хочу, чтобы другие дети пострадали, - сказал Каржаубай Нурымов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержаны семь подозреваемых. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.