Прокуратура Мангистауской области сообщила о новых фактах нарушений в сфере государственных закупок. По данным ведомства, с начала года прокурорам удалось предотвратить необоснованные траты бюджетных средств на сумму 9 миллиардов тенге.
По итогам проверок к дисциплинарной ответственности привлечён 121 государственный служащий, ещё 34 чиновника оштрафованы в административном порядке.
Нарушения в основном касались завышения стоимости закупаемых товаров, планирования лишних товаров, работ и услуг, а также выделения средств без необходимых бюджетных заявок. Такие случаи выявлены во всех городах и районах области.
В прокуратуре подчеркнули, что системная работа по контролю за госзакупками будет продолжена.