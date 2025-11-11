Прокуратура Мангистауской области сообщила о новых фактах нарушений в сфере государственных закупок. По данным ведомства, с начала года прокурорам удалось предотвратить необоснованные траты бюджетных средств на сумму 9 миллиардов тенге.

По итогам проверок к дисциплинарной ответственности привлечён 121 государственный служащий, ещё 34 чиновника оштрафованы в административном порядке.

Нарушения в основном касались завышения стоимости закупаемых товаров, планирования лишних товаров, работ и услуг, а также выделения средств без необходимых бюджетных заявок. Такие случаи выявлены во всех городах и районах области.

В прокуратуре подчеркнули, что системная работа по контролю за госзакупками будет продолжена.