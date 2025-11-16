После вмешательства прокуратуры сумму договора снизили на 300 миллионов тенге.

В Актюбинской области удалось предотвратить необоснованную трату бюджетных средств на сумму более 3,2 миллиардов тенге. В генпрокуратуре сообщили что, эти деньги планировалось потратить на ремонт и строительство дорог, благоустройство территорий и другие социальные нужды.

В 2022 году отдел городского ЖКХ заключил с ТОО «Нұрлы Жол-7» договор на ремонт дороги по проспекту А. Молдагуловой на один миллиард тенге. Позже без веских оснований сметная стоимость проекта была пересчитана, и сумма договора выросла до 1,3 миллиарда тенге. После вмешательства прокуратуры сумму договора снизили на 300 миллионов тенге. Контроль за расходованием денег продолжается.