Блокировать счета должников по пенсионным взносам начнут в Казахстане с 2026 года

Правительство РК утвердило постановление, в соответствии с которым с 1 января 2026 года вводятся новые правила начисления и перечисления обязательных и профессиональных пенсионных взносов.

Если задолженность по таким взносам превысит шесть месячных расчётных показателей (в 2026 году 1 МРП = 4 325 тенге, то есть сумма ≈ 25 950 тенге), работодатель получит уведомление от местного органа госдоходов в течение пяти рабочих дней. Если в течение 10 рабочих дней после уведомления задолженность не будет погашена — будут приостановлены все расходные операции по счетам и кассе должника.

Изменения затрагивают и работодателей, использующих труд работников во вредных условиях: они обязаны ежемесячно уплачивать профессиональные пенсионные взносы за своих сотрудников за свой счёт.

Также новые правила коснутся самозанятых, ИП и лиц, работающих через интернет-платформы. Для них вводится обязанность перечисления взносов не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным. Понятие «платформенная занятость» официально включено в правила. Это значит, что интернет-сервисы и мобильные приложения становятся агентами по сбору взносов за физлиц, оказывающих услуги через них.

Ежемесячные доходы, учитываемые при расчёте обязательных профессиональных пенсионных взносов, теперь включают все выплаты, предусмотренные Налоговым кодексом, за исключением отдельных, освобождённых от налогообложения.



