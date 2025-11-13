Расследование прекратили из-за отсутствия состава преступления.

Трагедия произошла 21 апреля около 11 утра на трассе «Переметное — Белес». Столкнулись два автомобиля — Jac N56 и ВАЗ-2110. В результате аварии погибли водитель и пассажир легковушки — подростки 17 и 15 лет. Водитель иномарки не пострадал. В тот же день по факту ДТП возбудили уголовное дело.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что 24 июля расследование по делу было прекращено. Причина — в действиях не нашли состава преступления. Кроме того, участники ДТП не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Решение проверил и утвердил прокурор района Байтерек.