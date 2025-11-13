Два человека пострадали в ДТП на мосту в Уральске

Авария произошла вечером 12 ноября на путепроводе в районе Омеги. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Hilux. От удара иномарка столкнулась с пассажирским автобусом №13. С места ДТП в больницу госпитализировали водителя и пассажира автомашины Lada Priora. Обстоятельства и подробности аварии выясняют полицейские.