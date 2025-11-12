Атырауский специализированный межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел дело подсудимого, страдающего шизофренией, который убил своего односельчанина, сообщает

8 июня 2025 года в селе Каспий Курмангазинского района он напал на соседа во дворе и нанёс ему 27 ножевых ударов, от которых тот скончался на месте. Всё произошло на глазах семьи погибшего.

Психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый действовал в состоянии невменяемости. Судья Зарема Хамидуллина назначила ему принудительное лечение в специализированном психиатрическом стационаре интенсивного наблюдения в посёлке Актас Алматинской области.

По словам матери, сын много лет состоит на учёте, страдает тяжёлым психическим заболеванием, не принимает лекарства, проявляет агрессию, разговаривает сам с собой и гуляет голым по улице. Особенно состояние ухудшается весной и осенью. В такие периоды, утверждает она, он может проявлять агрессию: несколько раз нападал на неё и на младшего брата, из-за чего семья вынуждена была запирать двери ночью, а иногда уходить ночевать к соседям.

Женщина также сообщила, что её сын представлял опасность не только для семьи, но и для окружающих. Ранее он нападал на соседей — однажды ударил потерпевшего топором по голове, а спустя время вонзил ему в грудь трёхзубую вилку. Чтобы предотвратить возможные инциденты, семья прятала все ножи и любые предметы, которыми можно причинить вред.

Мужчину периодически направляли в областной психиатрический стационар на два месяца, однако врачи выписывали его преждевременно, утверждая, что «состояние улучшилось». Мать неоднократно предупреждала медиков, что его нельзя выпускать, так как он представляет опасность для окружающих, но её слова оставались без внимания. Она считает, что самому психологу районной больницы необходим психолог. Несмотря на её возражения, врачи Центра психического здоровья Атырауской области продолжали выписывать сына, утверждая, что его состояние улучшилось.

В день трагедии мужчина напал на мать с ножом, после чего убил соседа, считая, что зарезал скотину.

Помимо принудительного лечения суд так же вынес частное постановление в адрес руководства районной и областной психиатрических клиник за допущенные нарушения.