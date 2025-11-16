Чуть дороже цены только на вторичном рынке.

В октябре 2025 года в Казахстане зарегистрировали 41 259 сделок купли-продажи жилья, сообщает Qazstat. Из них 8 717 — сделки с частными домами, а 31 542 — с квартирами.

По сравнению с сентябрём, больше всего сделок выросло в Костанайской области, Шымкенте и Алматинской области. А снижение показали Кызылординская область, Алматы и Актюбинская область.

Средние цены за один квадратный метр в октябре:

Новостройки — 555 161 тенге

Вторичное жильё — 571 828 тенге

Аренда — 4 807 тенге

Ранее мы писали, что в Уральске аренда «однушки» в среднем стоит 140 тысяч тенге. Аренда двухкомнатной квартиры составляет в среднем — 160 тысяч тенге, а трёхкомнатной — 200 тысяч тенге.



