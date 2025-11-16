Пасмурный и прохладный день: прогноз погоды на 17 ноября в Уральске

День начнётся с облачности и низких температур — утром около +1…+2 °C, к обеду потеплеет до +4…+6 °C, днём ожидается максимум примерно +6 °C. Вечером снова похолодает до +4…+5 °C. Ожидается пасмурно, без существенных прояснений.

Утро прохладное, около +4 °C, с облачностью и возможным туманом. К обеду потеплеет до +8…+10 °C, днём — около +10 °C. Вечером температура опустится до +6…+7 °C. День в целом облачный, но без осадков.

Начало дня — около +1…+2 °C, днём — до +7…+8 °C при переменной облачности. Вечером ожидается ощутимое охлаждение до +4…+5 °C.

Температура днём составит порядка +10…+11 °C, при этом облачность сохранится. Вечером станет прохладнее — около +8…+9 °C, и возможны прояснения.