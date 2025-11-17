В социальных сетях распространилась ложная информация о том, что в школах Актобе неизвестные якобы готовят преступление 17 ноября. Департамент полиции Актюбинской области сообщил на своей странице в , что эти сведения не соответствуют действительности.

По данному факту начато досудебное расследование по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия для установления лиц, распространивших фейковую информацию. В ведомстве отметили, что подозреваемые будут выявлены в ближайшее время и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.