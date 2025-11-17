В лидерах — Мұхаммед, Алихан, Айсұлтан, Айлин, Асылым и Медина

Какие имена стали популярны в Казахстане в 2025 году

По данным Qazstat, за январь–сентябрь 2025 года в Казахстане родилось 249,3 тысячи детей: 128,4 тысячи мальчиков и 120,9 тысячи девочек. В городах на свет появилось 152,2 тысячи новорождённых, а в сельской местности — 97,1 тысячи.

Самый высокий уровень рождаемости отмечен в Туркестанской области (22,26 на 1000 человек), в Шымкенте (21,46) и в Мангистауской области (21,26).

В этом году среди мальчиков самыми популярными именами стали Мұхаммед, Алихан и Айсұлтан, а среди девочек — Айлин, Асылым и Медина.