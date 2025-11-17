В 2025 году более 28 тысяч человек.

По данным управления координации соцпрограмм ЗКО, во втором квартале 2025 года в области насчитывается 5010 семей, живущих за чертой прожиточного минимума. Это 28 018 человек или 4% населения региона. Прожиточный минимум (ПМ) в Казахстане — 60 878 тенге, в ЗКО — 55 320 тенге. За последние годы доля жителей с доходами ниже ПМ постепенно снижается: в 2021 году — 4,4%, в 2022 — 4,2%, в 2023 — 4,3%, в 2024 — 4,2%, во втором квартале 2025 года — 4%.

— Количество семей — получателей адресной социальной помощи за последние пять лет снизилось на 33,7% и составило в 2024 году 1742 семьи. На первое ноября 2025 года помощь оказана 1314 семьям, в них 6824 человека. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество семей уменьшилось на 16,3% (01.11.2024 г. 1570 семей, 7858 человек), в 36 населенных пунктах отсутствуют получатели АСП. В районе Байтерек — 11 сел; Бурлинский, Жанибекский и Таскалинский районы по 3 села; Казталоский — 4 села; Каратобинский, Сырымский районы — по 1 селу; Теректинский и Чингирлауский районы — по 5 сел, — сообщили в управлении.

На первое ноября в области зарегистрировано 1375 малообеспеченных семей. Среди наиболее уязвимых — многодетные, неполные семьи, семьи с людьми с инвалидностью и одинокие пенсионеры. Среди получателей АСП 599 многодетных и 393 неполных семьи. Среднедушевой доход малообеспеченной семьи — 6442 тенге. Больше всего таких семей в Акжаикском, Бокейординском, Жангалинском, Каратобинском и Сырымском районах.

Для трудоустройства безработных работают программы активной занятости. С начала года на постоянную работу устроены 11 265 человек. Также реализуются проекты:

Молодёжная практика.

Для выпускников организаций образования, реализующих образовательные программы ТиПО, после среднего и высшего образования завершивших обучение в течение 5 предыдущих лет. Возраст: не старше 35 лет. Срок участия – не более 12 месяцев. Размер заработной платы 30 МРП. На сегодняшний день на молодежную практику направлено 1564 человека.

Проект «Первое рабочее место».

Проект, направленный на предоставление безработным, впервые ищущим работу, рабочих мест и необходимых трудовых навыков. Для лиц не старше 35 лет, не имеющих опыта работы. Срок участия – не более 18 месяцев. Размер заработной платы не менее 30 МРП. На сегодняшний день на первые рабочие места были направлены 245 человек.

«Контракт поколений»

Проект, направленный на трудоустройство безработных выпускников учебных заведений по полученной ими профессии, с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста. Срок участия – не более 6 месяцев. Размер заработной платы 30 МРП. На сегодняшний день на контракт поколений были направлены 15 человек.

Социальное рабочее место.

Рабочие места, создаваемые работодателем на договорной основе с карьерным центром, для трудоустройства безработных с субсидированием их заработной платы. Срок участия – не более 12 месяцев. Размер субсидии – 35% от зарплаты, установленной работодателем, но не более 24 МРП. На сегодняшний день на социальные рабочие места были направлены 628 человек.

Общественная работа

Виды трудовой деятельности, организуемые карьерными центрами, не требующие предварительной профессиональной подготовки работников, имеющие социально-полезную направленность для обеспечения их временной занятостью. Могут участвовать лица, зарегистрированные в качестве безработных, студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ в свободное от учебы время. Срок участия – не более 12 месяцев. Размер заработной платы не менее 26 МРП. На сегодняшний день на общественные работы были направлены 2 586 человек.

Серебряный возраст.

Проект, направленный на повышение экономической активности безработных старше 50 лет. Срок участия – не более 36 месяцев. Размер субсидии за первый год – 70%, второй год – 65%, третий год – 60% от зарплаты, установленной работодателем, но не более 30 МРП. На сегодняшний день в рамках проекта «Серебряный возраст» были направлены 388 человек.

Министерство труда прогнозирует долю населения с доходами ниже прожиточного минимума на ближайшие годы:

2025 — 4,2%, 2026 — 4,2%, 2027 — 4,1%, 2028 — 4,0%, 2029 — 4,0%.



