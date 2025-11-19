За 10 месяцев 2025 года в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 22 уточнённых случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), что почти в два раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года (10 месяцев – 10 случаев). Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Нурлыбек Мустаев.

По районам статистика выглядит следующим образом:

район Байтерек – 6 случаев

Бурлинский район – 8 случаев

Теректинский район – 2 случая

Город Уральск – 6 случаев

Эпидемиологическое расследование показало, что заболевшие имели контакт с грызунами, выезжали на рыбалку или участвовали в сенокосных работах.

Профилактические рекомендации для населения:

Использовать респиратор при работе с сеном, пшеницей, продуктами из пшеницы и в пыльных помещениях, где могут находиться грызуны.

Не употреблять продукты, которые могут быть заражены грызунами.

Кроме того, местные исполнительные органы обязаны своевременно проводить дератизационные работы для предотвращения распространения инфекции.

Ранее жители 10 микрорайона жалуются, что с наступлением холодов подвалы многоэтажных домов заполонили мыши. Грызуны также облюбовали мусорные контейнеры. Горожанам даже приходится обращаться в специализированные компании за дератизацией. Однако процедура даёт лишь временный эффект. В случае с крысами и вовсе никакой пользы нет.