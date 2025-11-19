За 10 месяцев 2025 года в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 22 уточнённых случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), что почти в два раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года (10 месяцев – 10 случаев). Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Нурлыбек Мустаев. 

По районам статистика выглядит следующим образом:

  • район Байтерек – 6 случаев
  • Бурлинский район – 8 случаев
  • Теректинский район – 2 случая
  • Город Уральск – 6 случаев

Эпидемиологическое расследование показало, что заболевшие имели контакт с грызунами, выезжали на рыбалку или участвовали в сенокосных работах.

Профилактические рекомендации для населения:

  • Использовать респиратор при работе с сеном, пшеницей, продуктами из пшеницы и в пыльных помещениях, где могут находиться грызуны.
  • Не употреблять продукты, которые могут быть заражены грызунами.

Кроме того, местные исполнительные органы обязаны своевременно проводить дератизационные работы для предотвращения распространения инфекции.

Ранее жители 10 микрорайона жалуются, что с наступлением холодов подвалы многоэтажных домов заполонили мыши. Грызуны также облюбовали мусорные контейнеры. Горожанам даже приходится обращаться в специализированные компании за дератизацией. Однако процедура даёт лишь временный эффект. В случае с крысами и вовсе никакой пользы нет.