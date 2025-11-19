За 10 месяцев 2025 года в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 22 уточнённых случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), что почти в два раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года (10 месяцев – 10 случаев). Об этом сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Нурлыбек Мустаев.
По районам статистика выглядит следующим образом:
- район Байтерек – 6 случаев
- Бурлинский район – 8 случаев
- Теректинский район – 2 случая
- Город Уральск – 6 случаев
Эпидемиологическое расследование показало, что заболевшие имели контакт с грызунами, выезжали на рыбалку или участвовали в сенокосных работах.
Профилактические рекомендации для населения:
- Использовать респиратор при работе с сеном, пшеницей, продуктами из пшеницы и в пыльных помещениях, где могут находиться грызуны.
- Не употреблять продукты, которые могут быть заражены грызунами.
Кроме того, местные исполнительные органы обязаны своевременно проводить дератизационные работы для предотвращения распространения инфекции.
Ранее жители 10 микрорайона жалуются, что с наступлением холодов подвалы многоэтажных домов заполонили мыши. Грызуны также облюбовали мусорные контейнеры. Горожанам даже приходится обращаться в специализированные компании за дератизацией. Однако процедура даёт лишь временный эффект. В случае с крысами и вовсе никакой пользы нет.