Аналитики такой скачок связывают с с мерами государства по выводу курьеров и таксистов из тени.

По данным Data Hub, на 1 ноября в Казахстане было зарегистрировано 11,3 тыс. ИП, которые занимаются доставкой готовой еды. За год их число выросло почти на 60% и достигло рекордного уровня с 2018 года. Этот показатель стабильно растёт уже семь лет — ни разу не было снижения. Самый быстрый рост пришёлся на период с 2020 по 2022 год, когда количество таких ИП увеличивалось в среднем на 62% в год. Это связано с карантинными ограничениями во время пандемии и активным развитием онлайн-сервисов.

Текущий резкий рост произошёл после спокойных 2023–2024 годов, когда количество ИП увеличивалось всего на 14,8% в год. Вероятно, скачок на 60% связан с мерами государства по выводу курьеров и таксистов из тени и развитием платформенной занятости. Например, Yandex рекомендует курьерам при регистрации ИП выбирать именно вид деятельности «Доставка готовой пищи на заказ».

Государство начало внедрять платформенную занятость в конце 2023 года, а в сентябре 2024-го были приняты законы о сниженных налогах, упрощённых платежах и признании платформ операторов как налоговых агентов. По регионам почти 40% всех таких ИП работают в Алматы и Астане — это 4,4 тыс. предпринимателей. Параллельно растёт и число ИП в смежной сфере — ресторанах и доставке продуктов. За год их стало больше на 17,8%, всего 18,8 тыс. на 1 ноября 2025 года.



