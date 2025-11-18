В ЗКО создана комиссия для расследования трагического ДТП

В ЗКО создана комиссия под председательством акима Наримана Торегалиева для расследования ДТП на автодороге Чапай–Жаңақала–Сайхын и организации помощи пострадавшим.

17 ноября на 50-м километре дороги столкнулись автомобили Toyota Camry и Volkswagen Sharan, один из которых загорелся. В результате аварии погибли 8 человек, еще 4 были госпитализированы в Акжайыкскую районную больницу.

Комиссия, в состав которой вошли прокурор области, руководители полиции, департамента по ЧС и отраслевых управлений, а также аким Жанакалинского района, должна полностью и объективно установить обстоятельства происшествия и обеспечить поддержку пострадавшим и семьям жертв ДТП.

Руководитель региона поручил акиму Жанакалинского района организовать похороны погибших, а также обеспечить их семьям и всем пострадавшим необходимую медицинскую и психологическую помощь.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Погибшие были жителями сел Мукур, Жанакала, Кызылоба, Маштексай Жанакалинского района и села Егиндиколь Каратюбинского района.

Нариман Торегалиев выразил соболезнования семьям жертв трагедии.