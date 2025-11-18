В Казахстане меняется порядок регистрации по месту жительства — оформить услугу можно будет только онлайн через портал eGov.kz или приложение eGov Mobile, сообщается на портале «Электронного правительства». Изменения вступают в силу с 24 ноября 2025 года.

Для регистрации потребуется ЭЦП и номер телефона, привязанный к учётной записи (БМГ). Услугу также можно получить в зонах самообслуживания ЦОНов. Онлайн-регистрация доступна гражданам РК, родителям и законным представителям детей от 14 до 16 лет, а также опекунам дееспособных и недееспособных лиц. Дети до 14 лет регистрируются только по адресу родителей.

Нововведения коснулись и жильцов государственного арендного жилья: теперь арендатор может зарегистрировать только тех, кто указан в договоре найма. В остальных случаях система автоматически отклонит заявку.

Если заявитель регистрируется по адресу, где не является владельцем, собственнику придёт SMS с номера 1414 — подтвердить согласие нужно в течение часа.

Как получить услугу онлайн через портал eGov.kz:

Авторизуйтесь на портале и перейдите в раздел:

Гражданам → Гражданство, миграция и иммиграция → Прописка по месту жительства.

Нажмите кнопку «Заказать услугу онлайн».

Заполните электронную заявку и подпишите её с помощью ЭЦП или одноразового SMS-пароля.

Ознакомиться с результатом оказания услуги можно в личном кабинете. Уведомление о статусе обработки заявки появится в разделе «История получения услуг».

Как пройти регистрацию через мобильное приложение eGov Mobile:

Авторизуйтесь в приложении eGov Mobile и откройте раздел «Госуслуги».

В подразделе «Недвижимость и ЖКХ» выберите услугу «Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан».

Заполните необходимые данные и укажите причину регистрации.

Подпишите услугу любым из доступных способов.

Проверить статус заявки можно в разделе «Сообщения» → «История личного кабинета».

Оффлайн формат регистрации — в отделении ЦОНов — остается возможным только в случае, если среди владельцев жилья есть несовершеннолетние дети или граждане, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными судом.

По данным eGov, с начала 2025 года онлайн-регистрацией уже воспользовались около 750 тысяч человек — свыше 70% всех заявителей.