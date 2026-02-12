Трагедия произошла в Шымкенте 11 февраля.

11 февраля во дворе многоэтажного дома в Енбекшинском районе города Шымкент на ребенка упала крупная ветка дерева, передаёт Zakon.kz. Мальчик, ученик 4 класса, скончался на месте.

По предварительным данным, инцидент случился на фоне резкого ухудшения погоды: дождь сменился мокрым снегом, из-за чего ветки деревьев не выдерживали нагрузки и ломались.

В результате непогоды в городе также зафиксированы обрывы линий электропередачи — часть районов временно осталась без электроснабжения. В нескольких дворах упавшие деревья повредили автомобили.

В акимате региона сообщили, что создана специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Семье погибшего пообещали оказать необходимую помощь. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, жителей просят соблюдать осторожность из-за риска новых падений деревьев.