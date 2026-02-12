Спортсмен становился призером в международных соревнованиях.

Специализированный межрайонный административный суд Западно-Казахстанской области обязал Министерство туризма и спорта выплатить денежные поощрения спортсмену-ветерану, который трижды становился призером чемпионатов мира. Об этом рассказали в пресс-службе суда ЗКО.

Как установил суд, спортсмен представлял Казахстан на международных соревнованиях по греко-римской и вольной борьбе среди ветеранов и завоевал серебряные медали на чемпионатах мира в 2015 году в Афинах, в 2018 году в Перми и в 2019 году в Тбилиси. Эти результаты подтверждены официальными протоколами и не оспаривались сторонами.

Однако, когда спортсмен обратился за положенными выплатами, в министерстве ему отказали, сославшись на истечение пятилетнего срока обращения. Суд отметил, что действующие правила не устанавливают ограничений по срокам для получения таких поощрений и не запрещают выплаты ветеранам спорта.

Также было учтено, что ранее ведомство уже выплачивало этому спортсмену призовые за медали, завоеванные в 2022–2024 годах. Поэтому отказ за более ранние достижения суд посчитал необоснованным.

В итоге решение министерства от 25 мая 2025 года признано незаконным и отменено. Ведомство обязано принять решение о выплате поощрений за призовые места 2015, 2018 и 2019 годов. Кроме того, спортсмену вернут госпошлину в размере 2360 тенге, а с ответчика взысканы 300 тысяч тенге за услуги представителя.