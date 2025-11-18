Стало известно состояние пострадавших в аварии в ЗКО, где погибли восемь человек

Четыре человека, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 17 ноября в ЗКО, были доставлены в медицинские учреждения региона и получают всю необходимую помощь. По данным управления здравоохранения ЗКО, все пациенты находятся под постоянным наблюдением. Их жизни ничего не угрожает.

Так, 13-летний мальчик доставлен 17 ноября в 21:40 из Акжайыкской районной больницы в областную многопрофильную детскую больницу. Его диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, повреждение мягких тканей теменной области.

Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Годовалая малышка поступила в областную многопрофильную больницу 17 ноября в 21:40. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом малого вертела левой бедренной кости без смещения.

23-летняя девушке оказали первую медицинскую помощь в Акжайыкской районной больнице. Позже ей провели операцию по удалению селезёнки. Пострадавшей выставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма брюшной полости, повреждение левого локтевого сустава и правого бедра. Состояние стабильное.

24-летний мужчина получил травму нижней части поясницы, повреждение области левого тазобедренного сустава. Пациенту назначено амбулаторное лечение, после чего он направлен в областную многопрофильную детскую больницу, чтобы находиться рядом с ребёнком.

Напомним, 17 ноября на 50-м километре дороги столкнулись автомобили Toyota Camry и Volkswagen Sharan, один из которых загорелся. В результате аварии погибли 8 человек, еще 4 были госпитализированы в Акжайыкскую районную больницу. Создана комиссия для расследования ДТП на автодороге Чапай–Жаңақала–Сайхын и организации помощи пострадавшим.