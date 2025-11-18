Все пострадавшие и погибшие — жители Западно-Казахстанской области.

Стали известны возраста восьми погибших в ДТП на трассе ЗКО

17 ноября на 50-м километре автодороги областного значения Чапай – Жаңақала – Сайқын произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Camry и Volkswagen Sharan, после чего один из автомобилей загорелся.

На месте погибли восемь человек. В минивэне жертвами аварии стали 53-летний водитель и пассажирки 71, 65 и 63 лет. В легковой машине погибли 26-летний мужчина, 20-летняя пассажирка, 40-летняя женщина и 37-летний мужчина.

Четверо пассажиров минивэна — 23-летняя девушка, 24-летний мужчина, годовалый ребёнок и 13-летний подросток — доставлены в больницу. Все пострадавшие и погибшие — жители Западно-Казахстанской области.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Предварительная версия — выезд одного из водителей на встречную полосу.



