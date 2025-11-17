По данным РГП «Казгидромет», зима в Казахстане будет в пределах нормы или немного теплее.
Декабрь 2025:
Средняя температура воздуха в большинстве регионов будет на 1–2° выше нормы.
В Уральске температура будет чуть выше обычной.
Осадков в стране в целом меньше нормы, а в Уральске — примерно 15–29 мм.
Январь 2026:
Температура почти по всей стране около нормы, в том числе в Уральске.
Осадков в Уральске около нормы — 13–28 мм.
Февраль 2026:
Температура выше нормы на 1–2° по всей республике, включая Уральск.
Осадков в норме — 10–22 мм.
Ранее сообщалось, что в декабре 2025 и январе 2026 года ожидаются частые вторжения холодных антициклонов — погода будет морозной и малоснежной, температура около климатической нормы. В феврале с Атлантики через Восточную Европу и Южный Урал придут тёплые воздушные массы. Средняя температура месяца будет на 1–2 °C выше обычной, а количество осадков — примерно в пределах нормы.
В РГП отметили, что прогноз носит консультативный характер и имеет вероятность 55-60%. Он будет уточняться по мере выхода новых прогнозов на месяц, декаду и более короткие периоды.