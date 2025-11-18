Теперь кооперативы собственников квартир работают как подрядчики или управляющие компании на основании договора с жильцами

С сентября 2025 года КСК в Казахстане больше не управляют домами автоматически. Теперь они работают как подрядчики или управляющие компании по договору с жильцами, который принимается на общем собрании. Чтобы продолжить работу, КСК должны перерегистрироваться как некоммерческие организации с типовым уставом до сентября 2026 года, иначе компанию могут закрыть. Теперь работа КСК станет прозрачной: жильцы будут видеть финансовые документы и отчёты.

Как пояснил Маргулан Абдикаримов, советник председателя АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», жильцы нанимают КСК по договору, а не становятся её членами автоматически. Также вводится единая система взносов. Текущий взнос – обязательная плата за ежедневное содержание дома (уборку, освещение, мелкий ремонт). Размер зависит от площади квартиры и ежегодно утверждается акиматом. Накопительный взнос формирует фонд капитального ремонта (крыши, лифтов, фасада и труб). Решения по участию в КСК и тарифам принимается большинством голосов жителей каждого дома по отдельности. Отчеты, сметы и документы становятся доступными собственникам.

До конца 2025 года заработает публичный онлайн-реестр, где можно будет узнать, кто управляет домом, открыт ли счет на капремонт, тарифы и сметы, а также кто отвечает за аварийные ситуации.





Что касается ОСИ, то председателя объединения собственников имущества (ОСИ) выбирают на собрании сроком на 3 года. Он также входит в состав совета дома. Чтобы быть кандидатом, человек должен быть собственником квартиры или нежилого помещения. Управляющий домом должен быть гражданином Казахстана и иметь документ, подтверждающий его профессиональную квалификацию. Председатель продолжает управлять домом вместе с советом, а управляющий ведёт повседневную работу на основании трудового договора. Для домов с менее чем 36 квартирами создание ОСИ необязательно — можно сразу выбрать КСК или управляющую компанию. Законом также сокращены сроки назначения временной управляющей компании для «бесхозных домов», где жители не могут провести собрание или выбрать компанию.







