Подозреваемая угрожала распространить фотографии.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО задержали 31-летнюю жительницу Уральска. Её подозревают в вымогательстве денег у мужчины, сообщает Polisia.kz.

По предварительным данным, женщина угрожала распространением фотографий и требовала 500 тысяч тенге за неразглашение информации.