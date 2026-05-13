Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО задержали 31-летнюю жительницу Уральска. Её подозревают в вымогательстве денег у мужчины, сообщает Polisia.kz.
По предварительным данным, женщина угрожала распространением фотографий и требовала 500 тысяч тенге за неразглашение информации.
-Подозреваемую задержали сотрудники полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли деньги, а также мобильный телефон, содержащий доказательства. Возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование, - говорится в сообщении.