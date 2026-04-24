25-летний мужчина, когда на остановке почти не было людей, и без видимой причины напал на 66-летнюю женщину в Бостандыкском районе. Дочь пострадавшей считает, что он выбрал момент атаковать пожилую женщину, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал на "Криминальный Казахстан".

Подозреваемого быстро установили — им оказался Илья Терёнов, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Как выяснилось, в 2020 году он проходил по делу об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Тогда, по версии следствия, во время конфликта у себя дома он нанёс ножевые ранения двум мужчинам: один погиб, второй получил серьёзные травмы. Суд признал его действия превышением необходимой обороны и назначил 2 года лишения свободы.

Теперь новое нападение квалифицировали как хулиганство, несмотря на резонанс произошедшего. Максимальное наказание по этой статье — до 2 лет тюрьмы. Расследование продолжается.