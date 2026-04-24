В Атырау впервые прошёл масштабный фестиваль "Кітап FEST", который стал заметным событием в культурной жизни региона. На мероприятии присутствовал аким Атырауской области Серик Шапкенов. Он наградил самых активных читателей, которые регулярно уделяют время литературе.

Одной из самых читающих признана семья Мухамбеталиевых. Они прочитали более 110 книг и получили номинацию "Оқырман отбасы". Семья Исагалиевых, проводящая свободное время за чтением с 2025 года, стала победителем в категории "Ең көп оқитын отбасы".

Особое внимание на фестивале уделили юным книголюбам. Ученик третьего класса Иманали Самиголла за год прочитал свыше 60 книг и получил звание "Ең жас оқырман-2026". А 18-летняя Фатима Муканова, прочитавшая 155 книг, стала победительницей в номинации "Үздік кітапқұмар-2026".

Среди лучших читателей также отметили Айю Ажигалиеву и семилетнего Али Мухамбета, которому вручили награду "Бүлдіршін оқырман-2026".

Отдельные аплодисменты достались 87-летнему Есжану Аксерикову. За свою жизнь он прочитал 450 книг, отдавая предпочтение исторической и художественной литературе.

Также наградили Жасулана Турашева - постоянного посетителя специализированного отдела областной научной универсальной библиотеки имени Г. Сланова для незрячих и слабовидящих граждан. С 2024 года он прочитал 150 книг шрифтом Брайля и в аудиоформате.

Организаторы отметили, что фестиваль станет доброй традицией и будет проводиться ежегодно.