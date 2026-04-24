По данным Минздрава РК, за последние пять лет показатель смертности среди матерей снизился на 35% благодаря возвращению женских консультаций в поликлиники и запуску системы экспресс-обследований "Клиника одного дня".

За последние пять лет показатель материнской смертности в Казахстане сократился на 35%. Такие данные на международной сессии в Астане озвучила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, связав прогресс с внедрением новых стандартов медицинской помощи и запуском адресных программ.

Новые стандарты и ранняя диагностика

Одной из ключевых реформ стало возвращение женских консультаций в поликлиники и открытие областных перинатальных центров. Сейчас более 90% женщин встают на медицинский учет еще до 12-й недели беременности, что позволяет врачам вовремя заметить потенциальные риски.

Для тех, кто опасается патологий, в стране запустили проект "Клиника одного дня". Эта система позволяет беременным пройти все скрининги, обследования и консультации за один визит, не тратя недели на очереди в разных учреждениях.

Климат как новый фактор риска

Министр здравоохранения подчеркнула, что на репродуктивное здоровье теперь влияет не только медицина, но и экология. Рост температуры и изменения климата в Центральной Азии усиливают риски сердечно-сосудистых патологий и инфекций, что напрямую сказывается на самочувствии будущих матерей.

Здоровье молодежи

Помимо работы с беременными, в регионах развивают сеть молодежных центров. Там подростки могут получить анонимные консультации по вопросам психического и репродуктивного здоровья.

