Полицейские рассказали о мерах предосторожности при расчетах наличными.

В управлении полиции Уральска сообщили, что в последнее время участились факты использования поддельных банкнот. Чаще всего мошенники пытаются сбыть сувенирные купюры номиналом 5 000, 10 000 и 20 000 тенге.

- Преступники могут пытаться расплачиваться такими поддельными деньгами в магазинах и на рынках. В связи с этим просим вас быть внимательными при приеме денег и проверять их подлинность, - обратились полицейские к уральцам.

Полицейские напомнили о мерах предосторожности:

Внимательно осматривайте купюры, обращайте внимание на защитные признаки (водяные знаки, защитные нити, микротекст);

Проверяйте деньги с помощью ультрафиолетового света - поддельные купюры не светятся так, как настоящие;

Подносите купюру к свету, чтобы проверить водяные знаки и скрытые элементы;

Сравнивайте подозрительную купюру с настоящими деньгами, обращая внимание на различия.

При возникновении подозрительных ситуаций незамедлительно сообщайте в полицию.