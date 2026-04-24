В управлении полиции Уральска сообщили, что в последнее время участились факты использования поддельных банкнот. Чаще всего мошенники пытаются сбыть сувенирные купюры номиналом 5 000, 10 000 и 20 000 тенге.
- Преступники могут пытаться расплачиваться такими поддельными деньгами в магазинах и на рынках. В связи с этим просим вас быть внимательными при приеме денег и проверять их подлинность, - обратились полицейские к уральцам.
Полицейские напомнили о мерах предосторожности:
Внимательно осматривайте купюры, обращайте внимание на защитные признаки (водяные знаки, защитные нити, микротекст);
Проверяйте деньги с помощью ультрафиолетового света - поддельные купюры не светятся так, как настоящие;
Подносите купюру к свету, чтобы проверить водяные знаки и скрытые элементы;
Сравнивайте подозрительную купюру с настоящими деньгами, обращая внимание на различия.
При возникновении подозрительных ситуаций незамедлительно сообщайте в полицию.