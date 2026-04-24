Среди спасенных 12 детей.

В микрорайоне Авангард-4 города Атырау сотрудники МЧС предотвратили трагедию в пятиэтажном жилом доме, где вспыхнул пожар в квартире на первом этаже. Из-за быстрого распространения дыма жильцы оказались заблокированы в своих квартирах.

По сообщению ведомства, благодаря оперативным действиям жертв удалось избежать.

- С помощью автолестницы и по лестничным маршам спасено 10 человек, из них 2 детей. Также эвакуировано 30 человек, включая 10 детей, - говорится в сообщении.

Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет. Слаженные действия огнеборцев помогли остановить огонь до того, как он перекинулся на соседние жилые помещения.