"У вас Kaspi или Halyk?" - вопрос, который может исчезнуть из магазинов Казахстана уже в середине этого лета.

С 19 июля 2026 года в Казахстане официально запускается единая система межбанковских QR-платежей. После вступления в силу поправок в закон о банках подключение к этой сети станет обязательным для всех финансовых институтов, работающих с розничными платежами. Об этом сообщили в Национальном банке в ответ на официальный запрос редакции ИА "NewTimes.kz".

Что изменится на кассах магазинов

Покупателям больше не придется подстраиваться под терминал конкретного банка, установленный в магазине. Единый стандарт позволит оплачивать покупки через привычное приложение "своего" банка, просто отсканировав общий QR-код.

Кроме того, система объединяет мобильные переводы по номеру телефона. Отправить деньги клиенту другого банка станет технически проще - по тому же принципу, по которому сейчас работают внутрибанковские переводы.

Готовность системы и сроки

В Нацбанке подчеркнули, что технологическая платформа для объединения всех игроков рынка уже полностью готова к работе. Однако финальный запуск сервисов для населения зависит от самих банков. Им необходимо завершить технические доработки своего программного обеспечения, чтобы открыть клиентам доступ к новым возможностям межбанковского QR.

На сегодняшний день участие в проекте подтвердили 16 банков. Из них 12 уже настроили межбанковские переводы, а 7 банков и "Казпочта»" запустили оплату по QR. Один банк находится на стадии тестирования, остальные продолжают подготовку.

Свобода для инноваций и биометрия

Регулятор отмечает, что внедрение единого стандарта не означает отказ от уникальных сервисов. Банки по-прежнему смогут развивать собственные технологические фишки, включая оплату по биометрии (лицу или отпечатку пальца).

В Нацбанке уверены, что такая модель не ограничивает конкуренцию, а наоборот - расширяет возможности для клиентов, оставляя за ними право выбора наиболее удобного способа оплаты.

Источник: ИА "NewTimes.kz".