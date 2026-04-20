Пока в одних областях мамами становятся осознанно, в других - пугающая статистика ранних родов и браков бьёт рекорды.

Проблема раннего материнства в Казахстане перестала быть редкостью и всё чаще становится следствием преступлений против половой неприкосновенности. Согласно данным аналитиков Ranking.kz, в прошлом году страну потрясли случаи родов у 14-летних и 15-летних девочек, пострадавших от рук взрослых родственников и соседей.

Статистика показывает резкий разрыв между городом и селом: в сельской местности на каждую тысячу девочек-подростков приходится более 16 родов, что значительно выше городских показателей. В лидерах антирейтинга оказались Жамбылская, Мангистауская и Туркестанская области. Примечательно, что высокая рождаемость в этих регионах не всегда связана с общей демографической ситуацией, а указывает именно на специфику подросткового сектора.

Для сравнения: в Кызылординской области общая рождаемость одна из самых высоких в стране, но там детей рожают преимущественно взрослые женщины (30–39 лет). В то время как на юге и западе пик материнства смещен к значительно более молодому возрасту.

Особую тревогу вызывают случаи беременности среди детей в возрасте от 10 до 14 лет. Такие факты в 2025 году фиксировались в Улытауской, Карагандинской и Костанайской областях. Эксперты ВОЗ напоминают: ранняя беременность - это не только социальная катастрофа, но и ведущая причина смерти среди девушек до 19 лет во всём мире из-за медицинских осложнений.

Ранние роды часто идут рука об руку с ранними браками. В 2024 году в Казахстане замуж выдали 616 несовершеннолетних девочек. При этом статистика среди мальчиков того же возраста в 10 раз ниже - всего 64 случая.

Анализ показывает, что юные невесты в Туркестанской и Жамбылской областях выходят замуж отнюдь не за ровесников. Разница в возрасте между супругами в этих регионах значительно выше среднереспубликанской, что еще раз подтверждает: речь идет не о "юношеской любви", а о системной социальной проблеме, требующей вмешательства правоохранительных органов.