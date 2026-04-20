Теперь один из значимых памятников эпохи Золотой Орды - городище Актобе-Лаэти - станет музеем под открытом небом.

В Атырауской области начались работы по созданию музея под открытым небом на месте исторического городища Актобе-Лаэти. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована до конца 2026 года, сообщает Региональная служба коммуникаций.

У входной зоны в музей планируют построить административное здание. Кроме того, на исторических объектах, выявленных в 2018-2019 года в ходе археологических раскопок, будут проведены научно-реставрационные работы.

В целях сохранения исторических памятников над ними установят специальные защитные конструкции. Также планируется благоустройство территории и строительство площадки для стрельбы из лука, ориентированной на туристов и молодежь.

- Городище Актобе-Лаэти в эпоху Золотой Орды было одним из крупных центров ремесла и торговли. Поэтому данная инициатива направлена не просто на обновление одного объекта, а на воссоздание облика целого исторического периода. Это место является уникальным наследием, отражающим быт, экономические и культурные связи наших предков. Сохраняя памятник, мы передаем подрастающему поколению наследие прошлого и подчеркиваем историческую значимость нашего региона, - отметил руководитель Центра изучения историко-культурного наследия управления культуры и развития языков области Толыбай Достыбаев.

Отметим, что исторический город, относящийся к XIII-XV векам, расположен в двух километрах к востоку от села Томарлы, входящего в состав города Атырау. Городище считается одним из значимых памятников эпохи Золотой Орды.