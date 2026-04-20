Сумма выписанных штрафов уже превысила 29 миллиардов тенге.

С начала года в Казахстане зафиксировано более трёх миллионов нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании Межведомственной комиссии.

За это время задержали около 5,5 тысячи водителей, находившихся в состоянии опьянения. Также к ответственности привлекли 121 тысячу пешеходов. Общая сумма штрафов составила 29,7 миллиарда тенге.

Сейчас по стране работают около 30 тысяч камер видеонаблюдения.

Напомним, что с 1 июля 2026 года вступают в силу новые нормы закона для электросамокатов. Также в нашей области на постоянной основе продолжаются оперативно-профилактические мероприятия и установка камер.