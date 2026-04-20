Жителей западных регионов ожидает преимущественно ясная погода без осадков, а столбики термометров поднимутся до +15°C.

По данным синоптиков, во вторник, 21 апреля, в Уральске ожидается ясная погода без осадков. Ветер западный, до 7 м/с. Температура днём составит +12°C, ночью - до +4°C.

В Атырау также будет ясно, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, до 5 м/с. Температура воздуха днём составит +14°C, ночью - около +8°C.

В Актау прогнозируют пасмурную погоду, но без дождей. Ветер северо-западный, до 5 м/с. Температура днём поднимется до +15°C, ночью опустится до +9°C.

В Актобе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, до 7 м/с. Температура днём - до +15°C, ночью - около +4°C.