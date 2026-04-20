Теперь неоднократные штрафы за превышение скорости или другие нарушения ПДД станут законным основанием для отказа в выдаче вида на жительство.

Казахстан пересматривает подходы к миграционной политике, делая ставку на качество, а не на количество приезжающих. О новых "фильтрах" для иностранцев стало известно по итогам заседания Межведомственной комиссии под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает пресс-служба правительства.

Нарушил - получил отказ

Главным новшеством стал принцип "законопослушного поведения". Если раньше административные штрафы на дорогах воспринимались лишь как досадная трата денег, то теперь они напрямую влияют на легализацию в стране. Наличие административных правонарушений, в том числе систематические ошибки на дорогах и мелкие уголовные проступки, теперь официально считаются поводом для отказа в разрешении на постоянное проживание.

Искусственный интеллект на страже границ

МВД внедряет системы с искусственным интеллектом, которые будут автоматически сопоставлять данные о штрафах с миграционными базами. Кроме того, усиливаются требования к финансовой состоятельности претендентов: теперь при получении ВНЖ придётся доказать не только чистоту перед законом, но и способность обеспечить себя и интегрироваться в местное общество.

Магнит для "мозгов" и борьба с тенью

Несмотря на ужесточение контроля, Казахстан планирует стать "магнитом" для талантливых специалистов и инвесторов. Премьер-министр поручил разработать комплекс мер для привлечения востребованных профессионалов, которым обещают понятные "правила игры".

Одновременно с этим власти возьмутся за агрегаторы такси и курьерские службы. Чтобы иностранцы не работали "вчерную", взаимодействие с цифровыми платформами занятости будет жестко регламентировано, а нанимать мигрантов нелегально станет экономически невыгодно из-за пересмотра штрафных санкций.