Военнослужащий срочной службы Р. Жайгалиев погиб 17 февраля на полигоне "Бейнеу" во время плановых полевых стрельб.

В Актауском гарнизоне завершилось расследование резонансного дела о гибели военнослужащего срочной службы Р. Жайгалиева. Уголовное дело в отношении командира части, обвиняемого в халатности, уже направлено в суд. Об этом сообщает Главная военная прокуратура РК.

Трагедия произошла 17 февраля на полигоне "Бейнеу" во время плановых полевых стрельб. Солдат регионального командования "Запад" получил смертельное огнестрельное ранение. Как выяснило следствие, инцидент стал возможен из-за системных провалов в организации дисциплины и контроля за вооружением.

Военные прокуроры подчеркивают, что ответственность за случившееся лежит непосредственно на руководстве части.

- Следствием установлено, что командир части не принял предусмотренных уставами и ведомственными приказами мер по обеспечению контроля за личным составом и порядком обращения с оружием, что в конечном итоге способствовало трагическому происшествию. В ходе непрерывного надзора со стороны военных прокуроров и скоординированной работы оперативно-следственной группы в кратчайшие сроки сформирована достаточная доказательственная база, проведен ряд необходимых судебных экспертиз, - рассказали в ведомстве.

Смерть призывника повлекла за собой жесткие кадровые решения. Своих кресел уже лишились командир разведывательно-штурмового батальона, его заместитель и командир роты. Еще десять должностных лиц получили дисциплинарные взыскания.