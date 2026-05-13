В мажилис внесли законопроект, запрещающий передавать абонентские номера и мобильные устройства посторонним людям. Ограничение не затронет только близких родственников. Реформа вводит обязательную биометрическую аутентификацию и верификацию IMEI-кодов для борьбы с киберпреступностью.

- Это позволит сократить использование нелегально ввезённых и "серых" устройств, а также снизить риски мошеннических схем с подменой IMEI, - подчеркнул министр цифрового развития Жаслан Мадиев.

Новые нормы призваны полностью искоренить использование чужих данных в мошеннических сценариях.