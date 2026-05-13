Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, который может избавить казахстанцев от необходимости участвовать в ежегодных кампаниях по выбору медорганизации. Документ уже опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".

Что именно изменится:

Отмена ежегодной кампании. Ведомство планирует отказаться от фиксированных сроков прикрепления, которые раньше приходились на период с 1 сентября по 1 ноября.

Свобода выбора. Несмотря на изменения, за гражданами сохраняется право сменить поликлинику при переезде или по личному желанию.

Принцип "одна поликлиника". Вводится правило обязательного прикрепления к одной организации первичной помощи, при этом будут четко определены территориальные границы обслуживания.

Семейный подход. Для детей и беременных женщин сохранят систему патронажного наблюдения, чтобы медицинская помощь оказывалась комплексно всей семье.

Отказ от ДМС. Из новых правил планируют исключить практику автоматического прикрепления через страховку - теперь услуги по добровольному медицинскому страхованию будут оформляться отдельным договором.

В министерстве уверены, что новая система станет более прозрачной и удобной, не создавая лишних сложностей для пациентов.

Проект находится на публичном обсуждении до 22 мая.