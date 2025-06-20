На уровне ПМСП будут действовать педиатрические отделения, чтобы дети получали все нужные услуги в одном месте.

Минздрав систематизирует детскую помощь - на уровне ПМСП будут действовать педиатрические отделения, чтобы дети получали все нужные услуги в одном месте. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, совершенствуется работа патронажной службы — по стране работают 4 428 патронажных медсестер.

— Еще 25 тысяч медработников среднего звена обучились по программе универсальной прогрессивной модели патронажных посещений и интегрированного ведения болезней детского возраста. В результате на 22% снизилась смертность детей на дому, на 3% снизилась поздняя госпитализация детей в стационары. С 2025 года в ПМСП открыты 94 Центра раннего развития и вмешательства с принципом «До диагноза – до инвалидности». Здесь дети с задержками развития получают помощь логопеда, психолога, реабилитолога, - сообщает пресс-служба министерство здравоохранения.

Для раннего выявления врожденных пороков и нарушений развития с внутриутробного периода проводятся 4 вида скринингов:

неонатальный,

аудиологический,

офтальмологический,

психофизический.

В 2024 году неонатальным скринингом охвачено 96% новорожденных - около 347 тысяч детей.