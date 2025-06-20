Теперь мужчина намерен добиваться возврата денег.

Житель Уральска купил машину в автосалоне, а после обнаружил в ней дефекты

В департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО за помощью обратился молодой человек. Он рассказал, что 29 мая 2025 года он оформил банковский заём в одном из автосалонов Уральска и купил авто за 9,6 миллиона тенге. На следующий день, 30 мая потребитель приехал в автосалон, чтобы забрать машину. Но перед этим решил вместе с другом более тщательно осмотреть её.

– При осмотре автомобиля покупатель выявил масляные потеки на радиаторе, снятое с болтов капота лакокрасочное покрытие. Затем при проверке товара откалиброванным прибором (толщинометр) выяснилось, что на правой передней двери машины показания прибора превышали допустимые нормы более чем в 2 раза (при норме 70-170, показания прибора - 400, местами более 400). Молодой человек предположил, что машина попала в ДТП и поэтому правую переднюю дверь повторно покрасили. В этой связи потребитель принял решение вернуть товар, - сообщила руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова.

Далее мужчина обратился в департамент и попросил помощи подготовить претензии в адрес руководства автосалона. В претензии потребитель указал следующие требования:

расторгнуть договор купли-продажи машины, заключенного между продавцом и потребителем;

аннулировать кредитный заем, оформленного потребителем в банке второго уровня на получение денежной суммы в размере 4,8 миллиона тенге;

вернуть деньги, внесенные потребителем по договору страхования в размере 339 150 тенге;

вернуть деньги внесенные по заказ-наряду на установку дополнительных услуг в сумме 120 150 тенге;

вернуть в пользу потребителя деньги, внесенные продавцу за авто в качестве первоначального взноса в следующих размерах: 1,8 миллиона тенге (безналичный расчет) и 2,9 миллиона тенге (наличный расчет).

Отметим, что уральцу удалось расторгнуть договор и вернуть свои деньги.