Казахстанские полицейские принялись исполнять поручение президента по ускоренному развитию искусственного интеллекта. Так, министерство внутренних дел запустило новый проект — интерактивный помощник следователя, передает Polisia.kz

Его цель — повысить качество и скорость расследования уголовных дел. Искусственный интеллект встроен в Информационную систему "Единый реестр досудебных расследований" и помогает следователям автоматизировать рутинную работу. 

Новая система умеет: 

  • переводить речь в текст; 
  • сравнивать показания разных людей и находить в них противоречия; 
  • предлагать уточняющие вопросы для допросов; 
  • автоматически формировать процессуальные документы. 

Искусственный интеллект уже обучен и включает четыре ключевых модуля: 

  • планирование расследования; 
  • обработка показаний; 
  • подготовка документов; 
  • аналитика и прогнозы.

— Проект поможет сократить время на расследования и разгрузит следователей от технической работы. С 19 июня система начала работать в тестовом режиме в управлении полиции района Есиль города Астана. На следующей неделе планируется запуск в отделе полиции города Косши Акмолинской области, - отметили в МВД. 