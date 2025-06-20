В МВД Казахстана запустили пилотный проект.

ИИ помогает полицейским обрабатывать показания и готовить вопросы для допросов

Казахстанские полицейские принялись исполнять поручение президента по ускоренному развитию искусственного интеллекта. Так, министерство внутренних дел запустило новый проект — интерактивный помощник следователя, передает Polisia.kz.

Его цель — повысить качество и скорость расследования уголовных дел. Искусственный интеллект встроен в Информационную систему "Единый реестр досудебных расследований" и помогает следователям автоматизировать рутинную работу.

Новая система умеет:

переводить речь в текст;

сравнивать показания разных людей и находить в них противоречия;

предлагать уточняющие вопросы для допросов;

автоматически формировать процессуальные документы.

Искусственный интеллект уже обучен и включает четыре ключевых модуля:

планирование расследования;

обработка показаний;

подготовка документов;

аналитика и прогнозы.

— Проект поможет сократить время на расследования и разгрузит следователей от технической работы. С 19 июня система начала работать в тестовом режиме в управлении полиции района Есиль города Астана. На следующей неделе планируется запуск в отделе полиции города Косши Акмолинской области, - отметили в МВД.



