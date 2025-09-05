С 1 сентября по 1 ноября в Казахстане проходит ежегодная кампания по прикреплению населения к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Что это значит?

Согласно Правилам прикрепления, в этот период граждане могут выбрать или сменить поликлинику в пределах одной административно-территориальной единицы. Те, кто подаст заявку на прикрепление в этот период, смогут получать медицинскую помощь в новой поликлинике с 1 января следующего года, при условии заключения договора с Фондом социального медицинского страхования.



Кто может прикрепиться к поликлинике?

• Граждане Республики Казахстан;

• Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК (при наличии вида на жительство);

• Трудовые мигранты и члены их семей из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения) при наличии договора добровольного или вмененного медицинского страхования.

Как прикрепиться?

• Через портал eGov.kz (услуга доступна онлайн, срок рассмотрения – 1 рабочий день);

• В выбранной поликлинике, подав заявление лично.



Открепление от прежней поликлиники производится автоматически. Если вы не планируете менять медорганизацию, повторно подавать заявление не требуется. Оказание ПМСП строится на принципе семейного наблюдения, поэтому рекомендовано, чтобы все члены семьи были прикреплены к одному участковому врачу. Это повышает качество медицинского сопровождения.

Можно ли выбрать поликлинику не по месту жительства?

Рекомендуется прикрепляться в пределах шаговой доступности (15–20 минут пешком). Это важно для оказания медпомощи на дому. В целом прикрепление допускается в пределах своего населенного пункта.



Причины отказа в прикреплении:

• недостоверные данные в заявлении;

• проживание в другом населенном пункте;

• превышение лимита прикрепленных пациентов в поликлинике;

• отсутствие документов для прикрепления ребенка.



Нормативы численности прикрепленного населения к одному участку:

• врач общей практики – до 1 700 человек;

• участковый терапевт – до 2 200 взрослых;

• участковый педиатр – до 500 детей 0–6 лет или до 900 детей 0–14 лет.



Можно ли сменить поликлинику вне кампании? Да. Это возможно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случае:

• смены места жительства, работы или учебы;

• переезда в другой населенный пункт;

• ликвидации или реорганизации прежней поликлиники.

Всего в кампании прикрепления участвует 694 объектов ПМСП. Ежегодно количество поставщиков амбулаторно-поликлинической помощи растет, что позволяет оказывать медицинскую помощь населению в шаговой доступности.

Дополнительную информацию вы можете обратиться в Службу поддержки пациента своей поликлиники или Фонд социального медицинского страхования:

• официальный сайт: www.msqory.kz

• мобильное приложение Qoldau 24/7

• чат-бот SaqtandyryBot в Telegram

• Единый контакт центр 1414