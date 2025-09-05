Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало на сайте «Открытые НПА» консультативный документ с предложениями по корректировке Социального кодекса. В ведомстве отметили: документ носит рекомендательный характер и пока отражает только возможные направления изменений, сообщает Informburo.kz.

Главное внимание в документе ведомство уделило вопросам пенсионного обеспечения и справедливости выплат. Сейчас в системе выявили факты нецелевого расходования: пенсии и пособия получают более 100 тысяч человек, не имеющих постоянной регистрации в Казахстане. Кроме того, выплаты продолжают начислять гражданам, находящимся на полном государственном обеспечении – в центрах оказания социальных услуг или в учреждениях уголовно-исполнительной системы. При этом расходы на содержание этих организаций уже покрываются из бюджета, что приводит к двойному финансированию.

Ведомство предложило приостанавливать выплаты тем, кто не подтвердил своё постоянное проживание в стране, а также ограничить перечисления для лиц в стационарах и колониях – оставлять им только часть средств на личные нужды. По оценкам министерства, это позволит сократить необоснованные траты и выровнять социальную справедливость.

Отдельный пункт касается пенсионных прав отцов. Сейчас в стаж засчитывают только уход матери за ребёнком до трёх лет. Конституционный суд назвал это дискриминацией. В документе предлагают засчитывать и периоды ухода неработающего отца – до трёх лет на каждого ребёнка, но в пределах 12 лет суммарно.

По данным ведомства, на пенсии и пособия в этом году государство направило свыше 4 трлн тенге. Поддержку получают около 2,5 млн пенсионеров. С января базовую пенсию и пособия увеличили на 6,5%, а выплаты по возрасту – на 8,5%. Всего в стране более 4,3 млн получателей пенсий и пособий, из них почти 2,5 млн пенсионеров по возрасту.

По оценке Минтруда, если не корректировать правила, к 2028 году система окажется в дефиците.

Фото: pixabay.com