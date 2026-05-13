Блогеров в Казахстане хотят штрафовать за политические посты в интернете

В Казахстане блогеров и пользователей соцсетей могут начать штрафовать даже за бесплатную поддержку партий и кандидатов во время выборов, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал ZTB.

Например, скрытой агитацией могут посчитать публикации с партийной символикой, фото или видео в одежде с логотипами партии, а также призывы голосовать за кандидата в соцсетях.

Об этом во время обсуждения нового законопроекта в мажилисе заявил секретарь ЦИК Шавхат Утемисов.

Поводом для обсуждения стал вопрос депутата Никита Шаталов о блогерах, которые без оплаты публикуют контент в поддержку партий.

В ЦИК ответили, что если у автора нет письменного согласия от партии или кандидата, такие публикации могут признать скрытой агитацией. В этом случае физлицам грозит штраф 20 МРП — около 86 500 тенге.