Подозреваемые злоумышленники под прикрытием охраны организовали масштабные кражи горючего и ценных металлов на предприятиях "Казахмыса".

Полиция области Улытау совместно с СГО ликвидировала теневую сеть, организовавшую масштабные кражи горючего и ценных металлов на предприятиях "Казахмыса". Преступники действовали под прикрытием охраны и использовали фиктивную документацию для вывода активов. Об этом сообщает медиапортал Polisia.kz.

Оружие, деньги и фальшивые накладные

Последняя операция прошла 7 мая: оперативники задержали группу, специализировавшуюся на махинациях с горюче-смазочными материалами. Схема была простой, но эффективной - спецтехнику корпорации заправляли только "на бумаге", после чего реальные излишки топлива продавали.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли более тонны дизеля, крупные суммы денег, транспорт и боевое оружие с боеприпасами. Выяснилось, что в деле были замешаны и сотрудники охранных структур, которые помогали скрывать следы хищений.

"Золотая" руда и криминальный след

Помимо топливных махинаций, МВД отчиталось о ликвидации банд, промышлявших кражами руды с высоким содержанием драгоценных металлов. Группировки действовали под руководством местного криминального авторитета. На данный момент ущерб по этим делам удалось возместить почти полностью.

- В области Ұлытау с прошлого года полицией пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к хищениям с территории ТОО "Корпорация Казахмыс". В результате принятых мер возмещено 94,5% причиненного ущерба, - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Масштаб потерь

Сейчас следствие анализирует финансовую документацию, чтобы установить финальную сумму ущерба. По предварительным оценкам, речь идет об особо крупном размере.