Главный санврач ЗКО покинул свой пост

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев покинул свой пост. Об этом сообщил сам главный санврач региона в социальной сети Facebook. Его назначили на этот пост в 2020 году. Работу Арыспаев теперь продолжит в столице Казахстана. Кто займет кресло главного санврача ЗКО - пока неизвестно.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев покинул свой пост. Об этом сообщил сам главный санврач региона в социальной сети Facebook. Его назначили на этот пост в 2020 году. Работу Арыспаев теперь продолжит в столице Казахстана. Кто займет кресло главного санврача ЗКО - пока неизвестно.

– 20 лет жизни я посвятил государственной службе, с достоинством выполняя возложенные на меня обязанности. Самым сложным периодом стало время вспышки COVID-19. Все мои коллеги, работавшие тогда во благо жизни и здоровью населения стали для меня настоящими героями. ЗКО для меня особенно дорога. Здесь я нашел настоящих друзей, коллег, повстречал много хороших людей. Выражаю огромную благодарность всем за сотрудничество, - написал он.

Действительно, Мухамгали Арыспаева знает чуть ли не каждый житель области. Знаменит он стал в период пандемии короновирусной инфекции. Именно его постановлений западноказахстанцы ждали с нетерпением. Его заявления часто вызывали споры и дискуссии среди местных жителей и предпринимателей, ведь от решений Арыспаева зависело, как будет строиться повседневная жизнь: когда снимут ограничения, откроют кафе и рынки, разрешат проводить массовые мероприятия. Именно в этот период казахстанские школьники и студенты научились учиться дистанционно, а взрослые - работать из дома. С каждым постановлением карантин продлевался, а условия то смягчались, то ужесточались.

К примеру, в апреле 2021 он запретил людям передвигаться не только на авто, но и пешком. О работе кафе, ресторанов и кинотеатров в тот момент вообще речи не было. Тогда же людей поделили условно на три группы: с красным статусом, синим и зеленым. А в декабре того же года Арыспаев запретил невакцинированным жителям ЗКО выходить на работу.