Они смогут работать дистанционно или должны предъявлять каждые семь дней справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Казахстанский ученый: Не переживайте, если нет антител после прививки от КВИ Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 24 декабря, в здании областного акимата прошло оперативное заседание по нераспространению коронавируса. Первый с докладом выступил санитарный врач ЗКО Мухамгали Арспаев. Он предложил ввести новые поправки в постановление.
- Необходимо рассмотреть вопрос и принять решение по поводу невакцинированных жителей ЗКО. Если человек не вакцинировался и у него нет медицинского отвода, он должен работать в дистанционном режиме или сдавать каждые семь дней ПЦР-тестирование, - отметил Мухамгали Арыспаев.
Также он предложил ужесточить ограничение по входу в ТРЦ посетителям с "синим" статусом. Мухамгали Арыспаев считает, что норма должна действовать не только в выходные, но и в будние дни. По его словам, министерство здравоохранения введение данных мер поддержало. Решение одобрил и глава региона Гали Искалиев. Аким сообщил, что изменения начнут действовать с 27 декабря. В начале ноября представитель Палаты предпринимателей Алматы сообщила, что МВК предложила разрешить не только в выходные, но и в будние дни ТРЦ посещать только лицам с "зелёным" статусом. Ограничение в итоге ввели в столице Казахстана и снимать его пока не собираются. Своё решение власти объяснили ухудшающейся ситуацией по COVID-19 в соседней России, а также тем, что нарушителей карантина чаще всего выявляют в ТРЦ.