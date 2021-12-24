- Новый год - семейный праздник и его нужно встречать в узком кругу. Корпоративы среди областного акимата, городского и районных акиматов проводиться не будут. Есть некоторые подведомственные организации, там уже о проведении новогоднего праздника будут принимать решение руководители, - пояснил Искалиев.

- Корпоративы проводить не запрещено, но тем не менее существуют нормы. Количество людей не должно превышать 100 человек или 50% от вместимости заведения, - напомнил он.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава ЗКО Гали Искалиев отметил, что в этом году сотрудники акиматов области останутся без корпоративов.Санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев дополнил, что владельцы ресторанов и кафе нарушают карантинные меры, проводя новогодние корпоративы с участием 200-300 человек.Аким Уральска Абат Шыныбеков заверил, что с сегодняшнего дня усилят работу мониторинговых групп.