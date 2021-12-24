Данное решение озвучил глава региона Гали Искалиев, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Глава ЗКО Гали Искалиев отметил, что в этом году сотрудники акиматов области останутся без корпоративов.
- Новый год - семейный праздник и его нужно встречать в узком кругу. Корпоративы среди областного акимата, городского и районных акиматов проводиться не будут. Есть некоторые подведомственные организации, там уже о проведении новогоднего праздника будут принимать решение руководители, - пояснил Искалиев.
Санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев дополнил, что владельцы ресторанов и кафе нарушают карантинные меры, проводя новогодние корпоративы с участием 200-300 человек.
- Корпоративы проводить не запрещено, но тем не менее существуют нормы. Количество людей не должно превышать 100 человек или 50% от вместимости заведения, - напомнил он.
Аким Уральска Абат Шыныбеков заверил, что с сегодняшнего дня усилят работу мониторинговых групп.