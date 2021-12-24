- Приглашаем всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города принять активное участие в ярмарке, которая начнется в 9:00 и продлится до 13:00, - отметили в акимате.

Фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Уральска сообщили, что в эти выходные в городе пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции. 25 декабря она будет организована на улице Ихсанова, а 26 декабря - на рынке "Ел-Ырысы".Участников и гостей просят строго соблюдать санитарные требования.