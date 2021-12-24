В областном перинатальном центре на свет появились три мальчика, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Алмас и Айгуль поженились в прошлом году, семья живёт в Шынгырлауском районе. 29 ноября в областном перинатальном центре женщина родила тройню. Счастливая мама троих сыновей не скрывает своё волнение. Мальчиков назвали Айдын, Айбар и Омар.
– Я была неописуема рада и удивлена, когда узнала, что жду тройняшек, а супруг был в шоке. Но мы рады, что у нас родились сразу трое детишек. Сыновья появились на свет с разницей всего лишь в минуту. Хочу выразить огромную благодарность всему персоналу центра, - поделилась 28-летняя Айгуль Аскарова.
За 11 месяцев этого года в областном перинатальном центре родились 6 425 малышей, 90 из которых двойни и одна тройня.
– Сегодня мы выписываем тройню семьи Аскаровых. Мальчики родились весом 1 780 граммов, 1 705 граммов и 1 735 граммов. Сейчас состояние малышей удовлетворительное, мама тоже чувствует себя хорошо. Это первая беременность женщины, она встала на учёт вовремя, - рассказала заведующая отделением патологии новорождённых Асель Нигметова.
В последний раз в Уральске тройня появилась на свет в 2019 году. У семьи Гупрановых родились девочки, которых назвали Козайым, Жанайым и Бегайым.
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
