В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -11..-13, ночью похолодает до -21..-23. Ветер южный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается снег. Днём будет -0..-2 градусов, ночью -7..-9 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -12..-14 градусов. Ночью похолодает до -20..-22 градусов. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +1..+3 градусов, ночью опустятся до -1..-3 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на большей части территории Казахстана. И только в западных и южных регионах пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололёд, усиление ветра, на западе с низовой метелью.