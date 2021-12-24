25 декабря днём на западе и северо-западе ЗКО ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью. Низовая метель ожидается в ЗКО   Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на большей части территории Казахстана. И только в западных и южных регионах пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололёд, усиление ветра, на западе с низовой метелью.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -11..-13, ночью похолодает до -21..-23. Ветер южный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается снег. Днём будет -0..-2 градусов, ночью -7..-9 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -12..-14 градусов. Ночью похолодает до -20..-22 градусов. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +1..+3 градусов, ночью опустятся до -1..-3 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.